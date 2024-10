Joven queda colgando tras aterradora falla en “columpio extremo” en Real de Catorce (VIDEO)

Lo que prometía ser una emocionante aventura se convirtió en una experiencia aterradora para una joven que visitaba Real de Catorce, San Luis Potosí. El conocido “El Columpio” del Pueblo Mágico falló, dejando a la joven suspendida en el aire y generando preocupación entre los visitantes y las redes sociales .

Columpio extremo falla y deja a joven colgando en Real de Catorce

Alessia Piña , la joven involucrada, decidió probar el “El Columpio” durante su visita el pasado fin de semana. Según relató en un video de TikTok en su cuenta @_alessiapina, mientras uno de los empleados ajustaba su arnés, la plataforma sobre la que se encontraba colapsó inesperadamente. Esto provocó que el trabajador cayera violentamente al suelo, mientras Alessia quedó colgando en el aire, sin saber qué ocurriría a continuación.

“Se botó el seguro de la plancha y yo quedé colgada”, contó la joven en su video, agregando que temió por la vida del trabajador, quien tuvo una caída alarmante. Afortunadamente, no se reportaron lesiones graves en el accidente; sin embargo, lo que causó más indignación fue que la atracción continuó operando sin realizar una inspección de seguridad, lo que dejó a muchos cuestionando la preparación para emergencias en el lugar.

¿Qué dijo la empresa al respecto?

Tras el incidente, la empresa, “El Templo”, responsable de la atracción, emitió un comunicado a través de su cuenta en Facebook. En él, aseguraron que no hubo consecuencias graves y que el personal está capacitado para actuar en situaciones de emergencia: “Contamos con un técnico en urgencias médicas y un servicio médico proporcionado por un enfermero, además de personal capacitado para seguir protocolos de seguridad”, indicaron en su declaración.

A pesar de estas afirmaciones, las redes sociales quedaron preocupadas por la aparente falta de medidas preventivas tras la falla. En este sentido, comentarios como “Acabo de ir a Real de 14, no solo no hay servicios de atencion medica, en todo el Pueblo no vi ni siquiera un policía o algo de seguridad publica” y “Hace tiempo fui e hicimos el tour del recorrido en caballo (que si está demasiado peligroso) y cero seguridad”, se pueden leer en el video.

