VIDEO: Jóvenes rompen piñata con fotos de sus exparejas para superarlas

Dentro de las fiestas decembrinas, las posadas no pueden faltar, mucho menos los tradicionales cánticos, así como las luces, velas y sobre todo las piñatas. Romper la piñata no es tan sencillo como parece; sin embargo, existen ideas bastante originales para llevar a cabo esta actividad, así lo demostró un grupo jóvenes que decidieron colocarle fotos de sus exparejas.

En México y en el mundo existen diferentes modelos de piñatas, pero las más tradicionales son las de siete picos, las cuales tienen diversas interpretaciones y simbolismos, según la religión, pero la más utilizada tiene que ver con los siete pecados capitales, es por eso que cada uno representa un pecado.

Una vez explicado el punto de las piñatas, es momento de entrar en materia, pues un grupo de jóvenes zacatecanas decidió realizar una posada de forma bastante peculiar y colocaron fotografías de sus exparejas en la piñata para después romperla a palazos.

¿Cómo era la piñata? La peculiar posada y partida de piñata quedó registrada en video y posteriormente fue compartida en TikTok, en donde se puede ver al grupo de jóvenes mostrando las fotografías de su exparejas.





“Encuéntrense, jajaja, es puro coto, el que se lo tome personal no nos importa”, dice la descripción del video que de inmediato se hizo viral y que muestra a diferentes personal golpear la piñata con un palo hasta romperla.

¿Cómo reaccionaron las redes?

El hecho generó diversas reacciones entre los internautas, la mayoría de ellas en señal de apoyo al grupo de jóvenes que colocó las fotografías de sus exparejas en la piñata que reventaron a palos, aunque también hubo otros muy divertidos.

“No me den una así que la termino abrazando, jajajaj”, “¿Contará como algún tipo de brujería? Porque si es así la hago en corto”, “Se nota que casi no los odiaban”, “Amigas puedo sentir su coraje”, “Les tenían buena rabia”, “Ojalá hayan desatado su ira, eso debe ser terapéutico al 3 mil por ciento”, “Sentí una buena sensación cuando le dio el golpe a la piñata”, fueron algunos de los comentarios. Posteriormente el video fue eliminado.

