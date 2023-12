VIDEO: Joven le reclama a su novio por comprarle regalo pirata

Las fiestas decembrinas son para compartir y estar al lado de familiares, amigos y demás seres queridos. Algo que no puede faltar durante estas fechas es el tradicional intercambio de regalos; sin embargo, no siempre salen como debieran y terminan siendo un fracaso, algo así le pasó a un joven que le dio a su novia un regalo pirata.

Los intercambios de regalos son bastante controvertidos, ya que uno no siempre recibe lo que da y, generalmente alguien termina inconforme con lo que le dieron, es por eso que muchas personas prefieren no participar en estas dinámicas.

¡La unión hizo la fuerza para la victoria este día el Sin Palabras!

En redes sociales se viralizó el caso de una joven que le reclamó a su novio por regalarle una “Dyson pirata”, una plancha para cabello que no es de la marca que ella esperaba, el momento fue compartido por la joven, pero posteriormente fue eliminado por las críticas que recibió.

Te puede interesar: VIDEO: Hombre va a comprar regalos con su amante y se encuentra a su esposa, todo termina en golpes

¿Cómo sucedieron los hechos?

Una pareja decidió compartir en redes sociales su intercambio de regalos navideños; sin embargo, no contaban con que las cosas se saldrían de control porque la joven no recibió el regalo que esperaba de su novio.

La joven se mostró inconforme porque su novio le regaló una plancha para el cabello pirata, o mejor dicho, de una marca que no era la que ella deseaba. Su molestia fue tal que le dejó en claro que no le gustaba su regalo por ser pirata.

También te puede interesar: VIDEO: Abuelita gana millonario premio y su nieto la taclea en celebración

¿Qué dijo la joven?

“Como cuando tu novio te regala una Dyson pirata”, decía la descripción del video que subió la joven a TikTok. “¿Qué es? ¿Una secadora?”, dijo la joven mientras desenvolvía el regalo que le dio su novio.

“Es una Dyson pirata, pues está bien, está bonita, pero eso es solo para secar pelo, ¿no? Bueno, no me gustó, pero está bien”, dijo y se mostró notoriamente decepcionada por el regalo que le dio su amado.

Te puede interesar: Sacerdote se hace viral por ser demasiado guapo

¿Cuál fue la reacción del novio? Por su parte, el joven únicamente sonrió de forma incómoda por la reacción de su novia. Este hecho generó un sinfín de comentarios por parte de los internautas.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Usuarios en redes sociales no dudaron en externar su molestia por la reacción de la joven, la mayoría aseguraron que cada quien da regalos de acuerdo a sus posibilidades económicas.

“La cara de él cuando ella dijo “una Dyson pirata”. Sal de ahí amigo!!”, “Yo aunque me percatara que es pirata jamás lo haría sentirse incómodo, yo no sé el esfuerzo que pudo hacer para comprarla”, “Jamás me atrevería a lastimar los sentimientos de mi esposo así me regalara algo no original, la uso y punto, sirve para lo mismo”, “Red flag amigo, evítate futuros problemas, hay muchos peces sal de allí”, “Siempre hay que ser agradecido sea mucho o sea poco”, “Uno regala cosas esperando lo mismo si es de corazón”.