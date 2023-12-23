Sacerdote se hace viral por ser demasiado guapo

De las redes sociales nadie se escapa, menos los curas o sacerdotes, ya que hace poco acaparó las miradas de propias y extrañas un sacerdote que destaca por su guapura, incluso se hizo viral.

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Con el ritmo de la famosa canción de Ana Bárbara, ‘Bandido’, las internautas hicieron viral a este sacerdote en TikTok, En la plataforma de videos cortos se han compartido algunos video del padre en plena misa, varios de ellos grabados por sus fanáticas religiosas.

¡La unión hizo la fuerza para la victoria este día el Sin Palabras!

¿De dónde es el sacerdote guapo?

De acuerdo con algunos videos compartidos en la red social ya mencionada, el sacerdote oficia misas en la región de Floridablanca, Colombia, la cual se ubica en el país sudamericano. En un video difundido por la cuenta @vonvonr- se parecía al cura llegar con unas personas para saludar a los presentes y de fondo se escucha el tema ‘Bandido’ de Ana Bárbara.

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Mientras el sacerdote saluda a las y los feligreses, las mujeres aprovechan para verlo de cerca y pedirle que les dé la bendición, por ello, el cura les responde con una enorme sonrisa que derrite a sus seguidoras.

En otro de los videos se ve al párroco rodeado de creyentes de todas las edades que no querían apartarse de él ni un instante.

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¿Cómo reaccionaron las redes?

Como era de esperarse, las redes sociales no se quedaron calladas, sobre todo las internautas, quienes se hicieron presentes con comentarios como: “¿Dónde da misa? Es para una tarea”, “Por favor que sea un disfraz, por favor que sea un disfraz”, “Confirmo es de una iglesia en Floridablanca, es muy bella persona”, “Den la dirección exacta de la iglesia, porque necesito confesarme”.

