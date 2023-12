Señor graba posada familiar en cámara 360; resultado se vuelve viral (VIDEO)

Las posadas siempre dejan historias inolvidables, y esta vez no fue la excepción. Durante el festejo familiar, un tío decidió innovar y convertirse en una cámara 360 humana, para capturar los momentos más especiales de la fiesta. Pero, el resultado fue mucho más divertido de lo que esperaba.

Señor realiza cámara 360 en posada familiar

En un video que está dando la vuelta en todo TikTok y las redes sociales, el tío se convirtió en el epicentro de la atención al asumir el papel de la cámara giratoria. Todo marchaba a la perfección, con risas y alegría en la posada, hasta que llegó el giro inesperado al finalizar la grabación.

Te puede interesar: Esta es la adorable historia del gatito que conquistó Internet al rescatar a su dueño

Tenemos un conflicto para saber quién es el verdadero Luisito Comunica, por lo que un jurado experto tomará esta difícil decisión.

Lo que el tío olvidó, entre risas y buenos momentos, fue cambiar la configuración de la cámara. En lugar de capturar a sus sobrinos, activó la videograbación frontal, dejándonos con un hilarante resultado: una toma única del rostro del hombre girando en círculos frenéticamente.

El video se volvió viral en cuestión de horas, desatando una ola de comentarios y ocurrencias en las redes sociales. Mensajes como, “me esperaba todo menos eso”, “amanecer un 25 con este video, es empezar bien divertido la Navidad”, “mi primera chamba”, “info, me interesa amiga. Me hizo la noche tu tío” y “jajaja, mejor camarógrafo no pudieron encontrar"; son algunas de las frases que dejó el clip que actualmente tiene más de 4 millones de ‘likes’ y más de 35 millones de reproducciones.

También te puede interesar: ¡Cerrando ciclos! Organizan fiesta de divorcio y rompen piñata del ex

Te puede interesar: Tienes que verlo: Nacho, el perrito que asiste a clases