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Juan Antonio Edwards niega relación sentimental con Bella de la Vega.

El actor aseguró que la bailarina “malinterpretó" la situación y dijo algo que no es verdad.

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Escrito por: Fabiola Hinojosa | Digital Drive

Hace unos días, Bella de la Vega confirmó a Ventaneando que José Antonio Edwards le había pedido que fuera su novia. Sin embargo, fue el mismo actor quien desmintió la relación amorosa y aclaró que solo mantiene una relación laboral con la viuda de José Ángel García.

"No somos novios, jamás salieron las palabras de mi boca: '¿Quieres ser mi novia?', no, sí salimos a cenar, estuvimos en contacto después de que murió José Ángel... y estuvimos hablando de trabajo, exclusivamente", aclaró contundentemente el actor.

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José Antonio Edwards asegura que hubo un malentendido

José Antonio Edwards asegura que hubo un malentendido en sus palabras y no le gustaría que se volviera a hablar del tema en algún otro medio de comunicación.

"Si dije o hice algo que pudiera causar malentendimiento, lo lamento mucho; pero en este momento yo estoy completamente dedicado a mi chamba, a mi familia, a buscar proyectos", afirmó.

"Sí me gustaría de favor y les pediría encarecidamente no volver a tocar este tema, no me gusta ventilar mi vida personal y quisiera no hacer más grande este asunto si ustedes me lo permiten, por supuesto", finalizó el actor.

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