Juan Antonio Edwards niega relación sentimental con Bella de la Vega.

Juan Antonio Edwards desmiente que sea novio de Bella de la Vega.

Hace unos días, Bella de la Vega confirmó a Ventaneando que José Antonio Edwards le había pedido que fuera su novia. Sin embargo, fue el mismo actor quien desmintió la relación amorosa y aclaró que solo mantiene una relación laboral con la viuda de José Ángel García.

“No somos novios, jamás salieron las palabras de mi boca: '¿Quieres ser mi novia?’, no, sí salimos a cenar, estuvimos en contacto después de que murió José Ángel... y estuvimos hablando de trabajo, exclusivamente”, aclaró contundentemente el actor.

José Antonio Edwards asegura que hubo un malentendido

José Antonio Edwards asegura que hubo un malentendido en sus palabras y no le gustaría que se volviera a hablar del tema en algún otro medio de comunicación.

“Si dije o hice algo que pudiera causar malentendimiento, lo lamento mucho; pero en este momento yo estoy completamente dedicado a mi chamba, a mi familia, a buscar proyectos”, afirmó.

“Sí me gustaría de favor y les pediría encarecidamente no volver a tocar este tema, no me gusta ventilar mi vida personal y quisiera no hacer más grande este asunto si ustedes me lo permiten, por supuesto”, finalizó el actor.

