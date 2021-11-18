Diana Golden ruega que regresen con vida a su sobrino José Zoel Cruz.
El sobrino de la famosa actriz se encuentra secuestrado, por lo que hace un llamado para que lo regresen con vida.
Les suplicamos señores, yo sé que Ventaneando lo ve toda América Latina, quien sepa dónde está Zoel, por favor regrésenoslo, que regrese con vida, vivo se lo llevaron, vivo lo queremos
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Esta es la suplica y el llamado que hace Diana Golden para que su sobrino político de 20 años, de nombre José Zoel Cruz, hijo de una prima radicada en Guatemala, aparezca pronto, pues el pasado viernes mientras ofrecía un concierto en un restaurante de Guatemala, hombres armados irrumpieron en el lugar para privarlo de su libertad y hasta la fecha no se sabe nada de su paradero.
Este es el relato que la actriz hace en exclusiva a Ventaneando.
Le abrió conciertos al Komander, a Edwin Luna, a varios y bueno, un muchacho de 20 años que está empezando a cantar.… la cosa es que él está cantando en el restaurante, canta, después da sus autógrafos y entraron cuatro hombres armados en una camioneta blanca, eso es lo que sabemos nosotros; se lo llevaron a él y a un amigo
El amigo alcanza a escapar, se esconde, entonces es el testigo. Por eso tenemos la fe y la esperanza de que esté vivo, porque el chavo que sabe quién se lo llevó, está escondido, no lo mataron. No han pedido rescate, hablaba yo con Juliana, con mi prima ayer, ella llorando me decía: ‘por favor, que aparezca, vivo o muerto, pero por Dios que me regresen a mi niño’
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Ella no quería hacer nada, obviamente con la policía, pero ya con la familia están los detectives; ya lo están buscando. Hay toda una red porque era una gente muy querida, iban hacer una marcha todos de blanco, no estaba metido en nada, no estaba en drogas...