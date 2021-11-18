Ingrid Coronado revela las sorpresas que habrá en Todos a Bailar.

Después de tres años de ausencia en la televisión mexicana, Ingrid Coronado está de vuelta como conductora en Todos a Bailar, un reality show que sorprenderá a nuestra audiencia.

En su visita al estudio de Ventaneando, la exGaribaldi adelantó que el programa familiar manejará una dinámica por equipos, siendo un total de ocho compitiendo. En cada uno de ellos hay una familia y tiene que haber al menos un menor de edad.

"Todos están comandados por una celebridad que va a bailar con ellos. A veces van a bailar todos juntos, a veces el capitán con el niño, de pareja, en grupo y demás; vamos a tener tres jueces que son los que van a estar dando las puntuaciones", añadió Coronado.

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El público será partícipe de Todos a Bailar

Ingrid destacó que un elemento muy importante en Todos a Bailar es que el público será partícipe, pues los jueces van a dar su puntuación (va a haber una tabla de posiciones), pero el público en el momento que estén bailando van a poder hacerlo por medio de una app.

La familia vencedora del reality show se llevará un premio en efectivo de medio millón de pesos mexicanos. Coronado aún no pudo revelar el nombre de los jueces, ni de los famosos dentro del programa, pues eso se revelará mañana.

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