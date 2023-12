Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza presentan a la modelo que fingió ser amante del cantante

Después de todo el embrollo y polémica que se generó en redes sociales por la supuesta infidelidad de Juan de Dios Pantoja, al fin ha salido a la luz la verdad y, tal como se los adelantamos, todo se trató de una estrategia de marketing para darle auge al nuevo sencillo y material discográfico de Kimberly Loaiza.

Así es, lo que muchos se temían resultó ser verdad y a través de su canal de YouTube, Kimberly Loaiza admitió que la infidelidad de Juan de Dios Pantoja fue un truco publicitario para promover su canción “Mal Hombre”.

Te puede interesar: Ella es la mujer con la que Juan de Dios Pantoja le habría sido infiel a Kimberly Loaiza

Programa 06 noviembre 2023 Parte 1 | Los conductores en Internet

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que la influencer anunció que se retiraba de la música y de las redes sociales para enfocarse en su faceta como madre y esposa, pero lo que más llamó la atención es que, en su intento por llorar, no le brotó ni una sola lágrima, así que tampoco estaba con conmovida o afligida.

¿Quién es la modelo que contrataron para armar el montaje? La mujer con la que supuestamente Juan de Dios Pantoja le fue infiel a su esposa es Patricia Milian, una joven tiktoker que aparentemente era compañera de gimnasio del influencer y cantante en Miami.

También te puede interesar: Revelan que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza nunca se separaron

Después de anunciar su adiós de la música y las redes sociales, Kimberly Loaiza publicó otro video con Juan de Dios Pantoja donde presentaron a la modelo que contrataron para que se hiciera pasar por la amante o tercera en discordia.

En el video revelaron que todo se trató de un truco publicitario que se le ocurrió a Juan de Dios Pantoja, quien no quiere que sus fans culpen a su esposa, pues todo fue su idea.

Te puede interesar: FOTOS | Kimberly Loaiza y Juan de Dios mintieron a sus fans sobre una infidelidad

“Realmente no haría lo que ustedes piensan que hice, todo está bien, esto es un engaño y yo entiendo si no me quieren volver a seguir, no me sigan, está bien, voy a cargar con esa cruz porque son ideas estúpidas que de repente se me ocurren y bueno… Literalmente me estoy sacrificando por tu canción, para que veas el acto de amor..., espero que, a la canción de Kim, “Mal hombre”, le vaya bien”, dijo el cantante. (Mira el video)

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Según ellos, todo lo hicieron a modo de lección para que las personas no crean todo lo que ven en redes sociales, pero este no fue impedimento para que algunos de sus fans se sintieran utilizados por la pareja, incluso aseguraron que su estrategia fue patética y que la canción resultó ser todo un fracaso.