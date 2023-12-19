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FOTOS | Kimberly Loaiza y Juan de Dios mintieron a sus fans sobre una infidelidad

Kimberly Loaiza aceptó que infidelidad de Juan de Dios Pantoja fue una estrategia. Te contamos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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Juan y Kim posando.jpg
Kimberly Loaiza Maquillaje .jpg
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Juan y Kim con gorro.jpg
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