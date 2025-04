Juan Guarnizo reacciona al nuevo tema de Ari Gameplays, ¿teme una tiradera en su contra?

Uno de los romances más sonados en el mundo del internet y las redes sociales fue el Juan Guarnizo y Ari Gameplays; sin embargo, su matrimonio llegó a su final. Ahora que la streamer mexicana debutó en la música con su tema “Pilates”, así fue como Guarnizo reaccionó.

¿Cómo fue el debut musical de Ari Gameplays?

En días pasados Ari Gameplays lanzó oficialmente el videoclip del tema “Pilates” y lo hizo bajo el nombre artístico de Aria Bela. En menos de semana, el video oficial de este tema ya superó las 150 mil reproducciones en YouTube y se ha posicionado como uno de los estrenos más escuchados en las distintas plataformas de streaming.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Como era de esperarse, su debut generó una oleada de comentarios en redes sociales, donde miles de usuarios y creadores de contenido aplaudieron y elogiaron su nueva faceta, misma que continuará con tres canciones más que verán la luz en próximos meses.

¿Cómo reaccionó Juan Guarnizo? Una de las reacciones que no pasó desapercibida en redes fue la de Juan Guarnizo, streamer colombiano que era esposo de la cantante.

En una transmisión en vivo, Juan Guarnizo dio su opinión sobre la nueva canción de Ari Gameplays, con quien estuvo casado durante varios años. El colombiano reveló que ya había escuchado “Pilates” y los demás temas que están por estrenarse.

“Evidentemente, yo ya había visto tanto el video como escuchado la canción hace muchísimo tiempo. A mí me encanta, me parece muy buena, me parece un temón. Me gusta mucho, la estética, todo”, declaró.

“Yo estaba bastante enterado del proyecto, de como iba, de sus avances, me parece muy padre. Tengo que decir que no es mi favorita de las cuatro que yo he escuchado, no es mi favorita, hay una que me parece muy top y creo que esa va a ser la que más le va a gustar a la gente”, añadió.

¿Juan Guarnizo teme que Ari Gameplays lance una tiradera en su contra?

Mientras Juan Guarnizo daba su punto de vista sobre “Pilates”, uno de sus seguidores comentó sobre la posibilidad de que su exesposa lanzara una tiradera contra él, tal como lo han hecho artistas como Shakira y Cazzu.

Entre risas, Juan Guarnizo dijo no tener miedo, pues asegura “no haber hecho nada malo”. Recordemos que muchos han sido los rumores sobre que Guarnizo le puso los cuernos a su esposa, por lo que el streamer declaró: “No sabes cuanta gente me ha dicho eso, pero desde hace mucho tiempo… no, porque yo no hice nada malo”.