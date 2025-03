¡Se ve mejor que una de veinte! Juan sale con la mujer de sus sueños

La madre de Juan no entiende que él ya no es un niño y es capaz de tomar sus propias decisiones. Juan asegura que Jessica es la mujer de sus sueños y advierte que nadie lo va a separar de ella, pues le encanta. Además, Juan sostiene que ella se ve mucho mejor que cualquier chava de veinte y que la edad en su relación no tiene nada que ver.