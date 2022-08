Juan Pablo Medina sorprende jugando tenis tras perder su pierna.

La vida de Juan Pablo Medina cambió por completo en el año 2021, cuando fue ingresado de emergencia al hospital en el que le tuvieron que amputar la pierna izquierda debido a una trombosis que puso en riesgo su vida, desde entonces, ha sabido reponerse y de a poco ha retomado su vida cotidiana, incluyendo la actuación, pero recientemente sorprendió jugando tenis.

Programa del 27 de julio del 2022 | El regreso de Juan Pablo Medina.

A casi 11 meses de lo sucedido, la rehabilitación del actor va mejor que nunca, ya que para poder caminar y hacer su vida normal le fue colocada una prótesis de pierna, la cual ha aprendido a usar y a dominar gracias al apoyo de sus seres queridos.

El actor de 44 años se ha mostrado con actitud positiva pese a lo sucedido, así lo dejó entrever hace poco durante una charla que sostuvo con sus fans en Instagram. “Feliz, feliz de verdad, estoy en un momento de mi vida muy tranquilo, tengo paz, estoy trabajando mucho”.

¿Juan Pablo Medina ya juega tenis? Como parte de su rehabilitación el histrión decidió integrar algunas actividades deportivas y el jueves pasado publicó un video que sorprendió a propios y a extraños, donde se le ve jugando tenis, uno de los deportes que más le apasionan al actor.

“¡Dándole con todo! Ya casi listo pa’ la reta”, publicó el actor en su cuenta de Instagram.

Juan Pablo Medina retoma su carrera actoral

Hace un par de semanas el actor reapareció ante las cámaras durante la alfombra roja de “Enfermo amor”, largometraje que filmó antes de tan inesperado suceso, ahí regaló algunas palabras para Ventaneando sobre su rehabilitación.

“Me siento muy bien, a veces me frustro, pero así soy yo, pero pues llevo un año y también tengo que dar el tiempo y la calma de entender que son procesos y que poco a poco voy a ir llegando a muchos lugares, entonces, es cuestión de tiempo.

No voy a dejar a un lado las terapias que son muy importantes, terapias de la cabeza, terapias de rehabilitación y estar sano, fuerte para seguir. Estoy en una terapia desde el día que pasó, he estado muy bien cuidado con todo tipo de especialistas, soy muy afortunado de haber tenido a quien me apoye de la gente que amo, de la gente que trabaja conmigo y sobre todo del parte médico.

Muy afortunado porque muchas personas que pasan por esto no tienen los recursos ni nada, entonces, yo quiero también ayudar y todo tiene que ver con entender qué sucedió, con la aceptación y entender que ya pasó y entenderme como soy ahora y aceptarme como soy ahora y seguir para adelante”, declaró.