Juan Pablo Medina regresó a la actuación tras la pérdida de su pierna.

La vida del actor Juan Pablo Medina dio una vuelta de 180 grados en 2021, cuando fue ingresado de emergencia al hospital en el que le amputaron la pierna derecha debido a una trombosis, desde entonces ha logrado sobreponerse a la adversidad y de a poco ha retomado su carrera actoral, convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza y perseverancia.

A 10 meses de lo sucedido, la rehabilitación del actor va mejor que nunca, ya que para poder caminar y continuar con su vida le fue colocada una prótesis de pierna, la cual poco a poco ha aprendido a usar y dominar gracias al apoyo que ha tenido por parte de sus seres queridos.

El actor de 44 años se encuentra retomando sus actividades cotidianas de la mejor manera y con actitud positiva, así lo dejó entrever hace poco en una charla que sostuvo en Instagram. “Feliz, feliz de verdad, estoy en un momento de mi vida muy tranquilo, tengo paz, estoy trabajando muchísimo”.

Juan Pablo Medina retoma su carrera actoral

El actor reapareció en la alfombra roja de la cinta “Enfermo amor” que filmó antes de tan inesperado suceso, en el evento regaló unas palabras a Ventaneando, confesando que cada día se siente mejor gracias a las terapias físicas y psicológicas que hasta ahora recibe.

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“Me siento muy bien, a veces me frustro, pero así soy yo, pero pues llevo un año y también tengo que dar el tiempo y la calma de entender que son procesos y que poco a poco voy a ir llegando a muchos lugares, entonces, es cuestión de tiempo.

No voy a dejar a un lado las terapias que son muy importantes, terapias de la cabeza, terapias de rehabilitación y estar sano, fuerte para seguir. Estoy en una terapia desde el día que pasó, he estado muy bien cuidado con todo tipo de especialistas, soy muy afortunado de haber tenido a quien me apoye de la gente que amo, de la gente que trabaja conmigo y sobre todo del parte médico.

"Muy afortunado porque muchas personas que pasan por esto no tienen los recursos ni nada, entonces, yo quiero también ayudar y todo tiene que ver con entender qué sucedió, con la aceptación y entender que ya pasó y entenderme como soy ahora y aceptarme como soy ahora y seguir para adelante”, declaró.

¿Le gustaría casarse con su novia Paulina Dávila? Cuando le preguntaron si quería casarse con su novia Paulina Dávila, Juan Pablo Medina sonrió y dijo “justo y necesario”, dejando entrever que sí está en planes.

Sobre la cinta “Enfermo amor”, el actor reveló que afortunadamente puede seguir trabajando, cosa que pensó que jamás sucedería; sin embargo, se dijo feliz de haber vuelto a la actuación.