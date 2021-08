Qué le pasó a Juan Pablo Medina y qué se sabe hasta el momento de su salud.

Aseguran que al actor de la pantalla chica le amputaron una pierna después de haber sido víctima de una severa trombosis.

Hace un par de días trascendió en diversos medios de comunicación que Juan Pablo Medina ingresó al área de urgencias de un hospital de la Ciudad de México, esto después de que el actor empezara a sentirse mal.

Después de varias horas corrió como pólvora el rumor de que el actor había sufrido una trombosis, misma que habría orillado al cuerpo médico que estaba al frente de la salud de Medina a amputarle una pierna.

Más tarde, la agencia de relaciones públicas de Juan Pablo distribuyó un comunicado de prensa en el que dejaban en claro que su salud era estable.

“Nos dirigimos a ustedes para confirmarles que Juan Pablo Medina se encuentra estable y en recuperación, en compañía de sus seres queridos después de haber pasado por un estado crítico de salud”, se puede leer en el comunicado, en el que también se agradecieron las muestras de cariño hacía su cliente y se pidió respeto al actor en este momento tan complicado.

Si bien se expresa que su estado de salud fue delicado, no dan detalles de lo ocurrido, mucho menos si al actor de “La Casa de Las Flores” le tuvieron que amputar una pierna para poder salvarle la vida.

Sin embargo, en el programa Chisme No Like dieron a conocer en su última transmisión que Pablo Medina si perdió una de sus extremidades, pero hasta el momento de manera oficial no se ha aclarado.

¿Qué es la trombosis?

Tras el difícil episodio de salud que enfrentó Pablo Medina, en Venga la Alegría invitaron a una especialista en el tema para hablar a detalle sobre qué es la trombosis y cómo llega a afectar a una persona.

“La trombosis es cuando la sangre pasa de su estado líquido, que es el normal, a estar coagulada como una gelatina. Al taparse la vena va a causar molestias y dificultad en circulación”, contó la doctora María Teresa García, especialista en hemostasia y trombosis.

Asimismo, señaló que las causas de la trombosis pueden ser diversas, desde inflamatoria, una vena varicosa, infecciones, hasta condiciones de nacimiento.

Los síntomas de alerta de una trombosis son: “Dolor, incapacidad funcional y se va a manifestar en dolor e incapacidad de movilidad, si es en el corazón se presenta dolor de pecho y problemas para respirar”.

La trombosis puede llegar a complicarse si una de las arterias se llegara a comprimir y esto desencadenaría una amputación y aunque es poco frecuente, sí llega a suceder.