EN FOTOS | Después de tres meses de terapia Daniela Álvarez logró pararse, ahora espera con ansias la llegada de su prótesis.

La ex reina de belleza celebró con sus seguidores este gran logro en su vida después de haber sido amputada.

La ex Miss Colombia 2011, Daniela Álvarez, sigue con la mejor actitud ante la pérdida de la pierna izquierda debido a una isquemia que le fue detectada el pasado mes de junio.

La terapia no ha sido fácil, al contrario, ha tenido días de angustia, dolor, sin embargo, la buena actitud con la que enfrenta su nueva vida la ha llevado a este punto, a poder sostenerse por su propio pie.

A través de su cuenta de Instagram la colombiana ha celebrado este momento con una serie de imágenes donde se le ve feliz de este gran logro.

“Difícil, pero logré ponerme de pie y tomarme la foto. Qué rico es poder caminar y que ustedes puedan hacerlo. Pequeñas cosas que damos por hecho y que otros sueñan con hacer”, escribió.

Asimismo, reveló que una gran noticia ¡su prótesis está casi lista!: “Esperando con ansias mi pierna”.

Daniela es conocida en su país natal por ser una amante de la música y el baile, incluso su cuenta de Instagram está inundada de imágenes donde se le ve bailando sola, con su hermano, con el novio e incluso son su prima.

Tras la pérdida de su pierna, Daniela no se ha dejado vencer y sigue intentando bailar de la mano de su hermano, Ricki Álvarez, quien, a decir de la también modelo, se ha convertido en una pieza clave en su vida: “Hoy en tu cumpleaños le doy tantas gracias a Dios por darme un hermano como tú. Has sido mis pies, mis piernas, mis brazos, mi fuerza en estos momentos de dificultad. Mi vida es tan maravillosa sólo por el hecho de tenerte. Te amo tanto que no lo puedes imaginar hermanito lindo”.

A lo largo de estos tres meses Daniela se ha sentido arropada por su familia, seguidores, sobre todo por su pareja Lenard Vanderaa, quien ha estado con ella en todo momento, incluso le ayuda en sus terapias y ella es la más feliz.

“Pienso que una de las claves para seguir enamorados es la gratitud. Aprendamos a apreciar lo que tenemos. Las mejores relaciones de pareja son aquellas las que deciden nunca rendirse a pesar de las dificultades. Amor, que bendición tener este pedacito de pierna para poder abrazarte todas las noches y recordarte lo mucho que te amo. Gracias por ese amor tan lindo que me das y nunca soltarme”, ha escrito Daniela a Lenard.