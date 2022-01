Juan Rivera exige pago por contribuir al legado de Jenni Rivera.

Juan Rivera y todo lo que se dijo durante su conferencia de prensa.

Contrario a la información que trascendió en algunos medios de comunicación, Juan Rivera no busca una indemnización por 300 mil dólares, solamente quiere su pago por todas sus contribuciones a la carrera de su fallecida hermana, Jenni Rivera.

“Yo nunca he pedido una indemnización, jamás, no son 300 mil dólares. La verdad no sé cuánto es para serte sincero. En el 2013, se me pagaban 682 dólares a la quincena. En el 2013 fui el creador de Jenni Vive, yo fui el que contrató a los artistas, el que contrató los vuelos, el hotel, yo fui el que hizo la promoción y todo lo que se tenía que hacer, se hicieron varios eventos que nunca se me pagaron”, recordó el hermano de ‘La Diva de la Banda’.

Según el hermano de la cantante cuando se hizo ‘Mariposa de Barrio’, le negoció Jenni Vive, por lo que asegura saber que pagaron mucho dinero por ese evento y le tenían que haber dado un porcentaje de eso, pero solo se le dio por dos años de nueve en total.

Con la intención de que bajara la deuda, Juan pidió a Jacqie, hija de Jenni Rivera, que le pagara todo lo que le debía junto y le hacía una rebaja del 20 o 30 por ciento, pero asegura no se le hizo caso.

Juan Rivera asegura que donará el dinero a un orfanato

Juan Rivera asegura que donará el dinero a un albergue para que no se le tache de “interesado” y así se termine con el problema de una vez por todas.

“Sí es una buena feria, si la gente cree que es de feria, no es así... donen el dinero, hay que entregar ese dinero a un orfanato, para que la gente no diga, que no me llegue a mí el cheque, que agarre ese dinero que se me debe a mí de mi trabajo y entrégenlo a un orfanato”.

