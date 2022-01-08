Eduardo Yáñez revela cuál ha sido su papel más difícil en la actuación.

Eduardo Yáñez se sometió a un arduo entrenamiento para lograr la feminidad que exigía su personaje como travesti para la serie El Tío, que es el que más le ha exigido en su carrera de 40 años.

A partir de que me dieron ese trabajo, pues me empecé a grabar todos los días, me empecé a vestir todos los días y empecé a tratar de comportarme como una mujer

Claro que en mi casa estaba a solas caminando como modelo y mujer, tratando de adaptar esos movimientos femeninos que son tan detectables en una mujer

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Eduardo asegura que es todo un reto interpretar a este personaje.

Se me hace de los personajes más difíciles que me ha tocado hacer en mi carrera. La dificultad fue lograr llegar a verme como una mujer. Hasta ahorita a compañeros, productores y directores de la serie les ha encantado el resultado

Así fue la reacción de Eduardo Yáñez cuando le ofrecieron el personaje

Pero, ¿cómo reaccionó cuando le ofrecieron este personaje?

Siempre he sido muy viril y todo eso, dije ‘¿cómo se les ocurre ofrecerme un papel de tal dimensión?’ Es un hombre que de verdad se cree mujer y se comporta como una mujer

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