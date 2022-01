Silvia Pinal actualiza su estado de salud en exclusiva a Ventaneando.

Silvia Pinal se enlazó con nosotros para contarnos más de su salud.

Silvia Pinal se comunicó a nuestro foro de Ventaneando para actualizar su estado de salud tras dar negativo a la prueba de Covid-19.

La actriz mexicana detalla que tiene ganas de reír y de vivir grandes momentos tras el trago amargo de las fiestas decembrinas.

“Claro que ya no tengo nada… me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir y de reír”, expresó a este programa.

“Estoy comiendo muy bien… tengo que darle gracias a Dios y a los médicos”, continuó.

Doña Silvia no descarta tomarse unas vacaciones tras superar el Covid-19.

En mis últimas vacaciones me fue muy bien porque estuve en Acapulco

“Yo creo que sí”, expresó la actriz sobre relajarse en Acapulco después de superar con éxito el Covid-19.

Silvia Pinal agradece las muestras de apoyo de sus fans

Silvia Pinal aprovechó su llamada a este programa para agradecer a los medios de comunicación, fans y figuras del espectáculo que le brindaron su apoyo.

Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga y que nos traiga mucho dinero

En otros temas, una de las asistentes de Silvia Pinal se comunicó a nuestro programa Ventaneando y confesó que la actriz dio negativo a Covid-19 desde el jueves pasado.

“Desde el jueves salió negativo, pero seguimos con los protocolos. Algunas personas de aquí del servicio se contagiaron, pero estamos en eso. Seguimos con los protocolos para que no se vuelva a contagiar”, contó.

Para Silvia Pinal fue muy leve, pero el problema fue su infección en los riñones…

Silvia Pinal se colocará la tercera dosis de vacuna contra Covid-19 una vez que se recupere por completo. La mexicana ha recuperado el apetito y ha disfrutado de sus platillos favoritos.

“Me dijo el doctor que como en un mes y medio se puede aplicar la tercera dosis. Sí lo vamos a hacer. Qué bendición que esto fue leve”, expresó Efigenia Ramos, mano derecha de la primera actriz.

