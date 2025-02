Juan Soler genera POLÉMICA al defender las políticas en contra de los migrantes

Juan Soler , actor de 59 años de edad y originario de Argentina, se metió al ojo del huracán, y es que se hicieron virales sus declaraciones sobre las políticas anti migrantes durante una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha .

¿Juan Soler apoya las políticas en contra de los migrantes?

Durante dicha conversación, el argentino compartió su inclinación política, apoyando las iniciativas del presidente Donald Trump. En este espacio, Soler aseguró que “últimamente, todo mundo está romanizando absolutamente todo, la delincuencia, la inmigración ilegal, el tema de esto, los trans, lo romanizan”.

Tras exponer lo anterior y muchas otras cosas más, usuarios en redes sociales comenzaron a expresarse en contra del actor, pidiéndole que se fuera de México. Cabe señalar que, de acuerdo con Juan Soler, tiene 34 años viviendo en México . Por lo anterior, el actor subió un video respondiendo a todos los comentarios en su contra.

Juan Soler responde a las críticas

“Estoy hasta la madre de todos los que odian”, comenzó el clip y posteriormente aseguró ser parte de México como todos los que nacieron aquí: “Soy legalmente mexicano porque cumplí con todas las exigencias de la ley como el ciudadano responsable que soy”. El nacido en Argentina también reveló que lo han querido insultar llamándolo zoofílico: “Me llaman zoofílico, odiador de los animales, por favor, no sean imbéciles. Investiguen, no sean estúpidos”.

Por otra parte, reafirmó su apoyo a figuras como Donald Trump , asegurando que dicho político sí representa un cambio de verdad: “Lo que me molesta es que yo digo lo que la gran mayoría piensa, pero no entiendo por qué no lo dicen”.

Ya me cansaron!!!

La hipocresía Progresista, Zurdos resentidos, Haters inservibles.

SEAMOS LIBRES, LO DEMÁS LO IREMOS CONSTRUYENDO… pic.twitter.com/wDuL5SvN14 — Juan Soler (@juansolervalls) February 19, 2025

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Pero, como era de esperarse, los usuarios en X no tardaron en reaccionar y respondieron también al actor. Comentarios como: “Te iba a invitar que te regresaras a Argentina. Pero mejor vete mucho a la v****”, “Llégalo a tu hambreado país, aquí no queremos ideologías dañinas al ser humano” y “Bueno, no es buena defensa insultar tanto”, se pueden leer en el video que cuenta con más de 4 mil comentarios.