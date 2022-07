Juan Vidal responde a Cynthia Klitbo tras ser llamado “chichifo”.

Juan Vidal y Cynthia Klitbo tran pleito casado, incluso la actriz denunció al histrión ante las autoridades debido a un problema económico que hubo entre ambos, por lo que exigió el pago de este y lo llamó “chichifo”.

Rey Grupero acompañó a Cynthia Klitbo mientras levantaba una denuncia.

A su salida de un reality show, Juan Vidal habló sobre las declaraciones de Klitbo y sobre los audios que se filtraron de él en un programa de televisión (La mesa caliente).

“Un hombre molesto que está discutiendo con su pareja, al igual que ella también, pero yo no voy a hablar mal de ella, yo lo que quiero es dejar esto en paz, darle su dinero y su opinión es su opinión”, declaró.

“Siempre lo he hecho (si tengo una deuda la pago), siempre lo he pagado mi nombre está limpio, lo que empezó como un modo de apoyo, de pareja, de “somos uno”, de “no te preocupes”, tomé ayuda en un momento donde yo sabía que empezaba proyecto, más no sabía en qué fecha y tuve unos pendientes con mi hija”, añadió.

Cabe recordar que Juan Vidal fue catalogado por Cynthia Klitbo como un aprovechado y señalado de tener mala actitud contra las mujeres y de ser una persona egocéntrica que siempre está hablando de su físico.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí, la actriz acusó a Vidal de pedirle dinero en dólares y no pagarle (90 mil pesos), sin mencionar que Klitbo reveló que el actor tenía problemas de ira y mal humor.

“Terminamos porque tiene un problema de ira muy grande, tiene ira, es una persona que siempre está de mal humor, todos los días, que basa toda su experiencia de vida en ‘¿cuántos músculos tengo?’ y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente, entonces no se vayan con la finta”, dijo en su momento Cynthia Klitbo.

¿Ya le pagó el dinero? Tras los señalamientos, Vidal señaló que declaró que dejó todo coordinado con su equipo para que la actriz recibiera el dinero; sin embargo, ella no lo aceptó.



“Acepto la ayuda y todo estaba coordinado con mi asistente y mi oficina para que a ella se le entregara el dinero, ella me prestó a mí una parte en pesos mexicanos y una parte en dólares, al yo entrar a la casa dejé todo coordinado y la primera parte se la iban a dar en pesos, lo cual ella no aceptó”, dijo Vidal, quien agregó que después de esto ya no pudo comunicarse con Klitbo.

La polémica con Rey Grupero

El actor también dijo no entender por qué Rey Grupero se metió en un problema que era de él y de Cynthia luego de que éste compartiera un par de historias en Instagram atacándolo directamente.

“Rey tiene que saber algo, también hay audios de Cynthia, yo no voy a exponer eso (pero) qué casualidad que lo están haciendo ahorita que estoy en un programa donde yo no puedo dar réplica, pero está bien, él tendrá su opinión, pero llamar a una persona insultarlo de chichifo, en mi vida me han acusado de eso… se me hace muy bajo estos ataques sin fundamentos ¿nadie se pelea con su pareja?, ¿nadie puede discutir? Es muy difícil conciliar con ella”, finalizó.