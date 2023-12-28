Julia Palacios habla sobre el fenómeno que ha causado el K-Pop

El éxito avasallador que el K-Pop ha logrado a nivel mundial, se ha convertido en tema de estudio de muchos especialistas, quienes intentan descubrir cuál es el secreto que lo ha llevado a traspasar fronteras, una de ellas es Julia Palacios, doctora en Historia y especialista en temas musicales, quien imparte una cátedra sobre este fenómeno en la Universidad Iberoamericana.

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¿Qué dijo sobre el K-Pop Julia Palacios? En entrevista exclusiva para Ventaneando, Julia Palacios declaró que “estamos dando una materia optativa en la Universidad Iberoamericana que se llama “Temas actuales en entretenimiento” y se ponen temas específicos y bueno, dije ‘yo me voy a lanzar con el K-Pop”.





“Me empecé a dar cuenta que habían, como bien dices, un montón de jovencitas, sobre todo, muy entusiasmadas con estos grupos de K-Pop, con esta música, con estos ídolos, y entonces me sonaba muy parecido a lo que había sucedido en otras épocas de la historia de la música, de la historia del rock y dije ‘esto realmente está siendo muy importante’”, añadió Julia Palacios.

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“No hay tanta literatura académica sobre el K-Pop todavía en México y en América Latina, se ha estudiado pero todavía con una cierta calma. Hay estudios que se han interesado mucho en este fenómeno porque ya no solamente es el K-Pop, sino también son las series, las películas y un montón de cosas que se han construido y que están implicadas en este fenómeno”, recalcó.

¿El K-Pop no es fortuito?

Julia Palacios aseguró que este fenómeno no es fortuito, sino un plan milimétricamente trazado. “El gobierno de Corea del Sur ha invertido con estas empresas de entretenimiento para dar una presencia de Corea del Sur en el mundo, una presencia amable, una imagen de Corea del Sur positiva…”.

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“Es un país muy pequeño y, además en una situación geográfica complicada, tiene a Corea del Norte, tiene a Japón, pero es esto lo que se llama el poder suave, la diplomacia cultural, como un mismo gobierno de un país utiliza el entretenimiento para su presencia en el mundo”, finalizó.

