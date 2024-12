Julián Gil asegura que él no abandonó a su hijo

Julián Gil reacciona a la reciente publicación que Marjorie de Sousa hizo en redes sociales, de una fotografía en la que aparece su hijo Matías con Peso Pluma, durante un encuentro casual que tuvieron con el cantante en un centro comercial de Los Ángeles, California.

La imagen ha generado comentarios encontrados, algunos de los cuales, el actor celebra pues le dan la razón en torno a que el niño debería convivir con él antes que con cualquier otra persona.

¿Qué dijo Julián Gil?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando , Julián Gil declaró que “a mí esas publicaciones me encantan, igual cuando ella lo saca a cantar, cada publicación me juega a mí a favor porque ustedes ven los comentarios”.

“Hay 482 comentarios: ‘Al final el afectado es el niño’, ‘Un papá siempre hace falta, aunque piensen lo contrario’, ‘El único que no puede hacer más es el papá, qué barbaridad’, ‘Con todos menos con el papá', ‘La foto que queremos ver es con su papá' y así, y así”, añadió Julián Gil.

¿Julián Gil le envió un mensaje a Peso Pluma? Este fue el mensaje que reveló haber enviado a Peso Pluma luego de la publicación de la fotografía en cuestión.

“Le escribí un DM a Peso Pluma con mi teléfono, diciéndole: ‘Si lo vuelves a ver, yo soy su papá y este es mi teléfono’ y lo tiene, así que ahí le mando mensaje”, recalcó.

“No te imaginas la cantidad de mensajes que le he mandado a Peso Pluma y un montón de compañeros del medio lo conocen y yo les pido a ustedes que cuando estén con ella (Marjorie) que le pregunten, una pregunta que llevo casi 8 años pidiendo que me conteste: ‘¿Por qué lo está haciendo?’. No hay ninguna causa, ninguna causa que justifique lo que hace”, agregó.

¿Cuál es la esperanza que tiene Julián Gil?

Mientras el niño crece lejos de él, esta es la esperanza que Julián Gil alberga.

“Él en su momento tendrá una conversación congmio y él sabrá toda la verdad, mi verdad, porque estoy seguro, estoy seguro y ustedes lo saben, que él está creciendo con otra historia, una historia que le está diciendo la mamá, no sé, que la abandoné.

Ustedes saben que no la abandoné, pero recuerden que ella dijo que yo no había estado en el parto, o sea, hay que ser muy descarada para tú decir que yo la abandoné antes de que diera a luz, inclusive, que yo no había estado en el parto, sabiendo ella que fui yo el que grabé el parto, el primero que recibe al nene soy yo, el primero que toca al niño, soy yo”, finalizó.