Julián Gil respondió a las declaraciones de Marjorie de Sousa.

Cuando las cosas parecían estar tranquilas entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, ahora se ha revelado todo lo contrario y todo parece indicar que esta problemática no tiene fin entre los famosos.

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Cabe recordar que ambos famosos se han mantenido en una disputa legal por la custodia del pequeño Matías, proceso que los ha llevado a pasar mucho tiempo a estar en los tribunales, aunque las autoridades han fallado a favor de Marjorie de Sousa.

Sin embargo, las cosas se complicaron cuando Marjorie ofreció una entrevista a la revista People, donde rompió el silencio y reveló detalles de su vida como madre y lo que ha sido la educación de su hijo.

La reacción de Julián Gil a las palabras de Marjorie de Sousa.

Además, se detalló que estas contundentes palabras no fueron del agrado de Julián Gil, quien por medio de sus redes sociales respondió a la entrevista de la actriz, donde aseguró que su hijo siente empatía por los pequeños sin padres.

Para él es muy especial compartir con ellos, porque él sabe que por alguna circunstancia son niños que no tienen familia

Además, señaló que la venezolana maquilló sus declaraciones, pues Marjorie de Sousa no le ha permitido la convivencia con su hijo.

¿Hablas de que a Mati le gusta compartir con niños que por alguna circunstancia perdieron a su familia? Con todo respeto, de verdad quisiera saber algo tan sencillo, ¿cómo le explicas al nene que tú decidiste arrebatarle a su padre? Coherencia, respuestas básicas es lo que deberías de publicar en tus portadas. Normalizar alienación parental, y maquillarlo con declaraciones donde hablas de Dios, de amor, de dar y recibir, de buenos sentimientos… Simplemente no lo entiendo, y el valor que debes de tener para hacerlo, no deja de asombrarme

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