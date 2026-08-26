Cómo tejer bolsas a crochet: 4 diseños e ideas para hacer fundas para celular

Las bolsas de crochet pequeñas para celular son una alternativa práctica para quienes buscan llevar su teléfono de manera cómoda, segura y práctica. Ya sean fundas con cordón o diseños tipo sobre, estas 4 ideas pueden adaptarse a diferentes tamaños, colores y estilos.

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4 ideas de bolsas pequeñas de crochet para portar tu celular

Si tienes ganas de practicar tus habilidades dentro del crochet, estas cuatro opciones son ideales para comenzar, con pequeñas bolsitas pensadas para portar el celular, de manera práctica y segura, con tonos elegantes y diseños únicos.

Funda clásica con cordón para colgar

Esta funda de estilo clásico es una opción sencilla para comenzar, pues consiste en tejer una pequeña bolsa ajustada al tamaño de tu dispositivo y agregar un cordón largo que te permita llevarlo cruzado sobre el hombro. Opta por una idea pensada en un solo tono para apostar por un estilo minimalista.

Funda clásica con cordón para colgar

Bolsa con boton

Esta versión de bolsa clásica, además, cuenta con una solapa que permite cubrir la parte superior del dispositivo, permitiendo cerrarse mediante un botón. Además de darle un aspecto más elaborado, permite agregar un tono moderno si se opta por botones metálicos o de madera.

Bolsa con boton |Imagen generada con IA

Bolsa tipo sobre

Gracias a su forma rectangular, este tipo de portacelulares puede convertirse en un accesorio elegante y formal que eleva cualquier outfit. Puedes darle a esta idea vida con puntos sencillos y una correa corta para llevarla en la mano, o si optas por una cadena, puede convertirse en un pequeño bolso.

Bolsa tipo sobre |Imagen generada con IA

Mini Bolsa Cruzada

Esta es una alternativa más completa, la cual convierte la idea de una funda de celular en un pequeño bolso, el cual puede ser más efectivo y práctico si se le agrega una correa larga de crochet; además, incorpora un espacio extra pensado para las tarjetas, el cambio o las llaves.

Mini Bolsa Cruzada |Imagen generada con IA

Las pequeñas bolsas de crochet son una opción ideal para portar tu celular en tu día a día, pues, además de ser prácticas, pueden transformarse en la opción ideal para elevar cualquier outfit.