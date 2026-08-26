¡No gastes una fortuna en renovar tus paredes! Con materiales básicos y objetos que probablemente tienes guardados en algún cajón, puedes crear artículos de decoración originales y, sobre todo, que reflejen tu personalidad. Lo mejor es que no necesitas ser un experto en manualidades ni invertir mucho dinero. A continuación, te compartimos 3 ideas DIY (Do It Yourself, “Házlo tú mismo” en español) para crear cuadros para tu cuarto de manera fácil y sencilla con cosas que tienes en casa.

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DIY: Cómo crear cuadros para tu cuarto con cosas que tienes en casa

Cuadros estilo yeso

Con cartón grueso y un poco de pintura acrílica del color de tu preferencia, pegamento blanco y bicarbonato de sodio puedes crear un cuadro verdaderamente impresionante, con un acabado de yeso. Sólo mezcla dos partes de pintura con una parte de pegamento y una de bicarbonato para obtener una pasta espesa. Aplícalo sobre el cartón en forma cuadrada, creando la textura que más te guste con ayuda de algún tenedor o cuchara y deja secar por 24 horas y listo. Tendrás un cuadro sensacional.

Cuadros estilo yeso DIY | Crédito: Imagen generada con IA

Marco con flores y plantas

Si lo que buscas en una vibe más girlie, te recomendamos este marco botánico. Sólo necesitas recolectar tus flores o plantas favoritas del jardín, un libro pesado, una hoja en blanco, y un marco viejo. Prensa las plantas entre las hojas del libro durante 3 días para que pierdan la humedad. Después, haz la composición de tu diseño sobre la hoja en blanco y pégalas con una gotita de pegamento y listo. Coloca el resultado en tu marco y tendrás un cuadro súper cute.

Cuadro botánico DIY | Crédito: Imagen creada con IA

Estilo minimalista

En un retazo de tela blanca, o neutra, pinta el diseño que más te guste. Haz un dobladillo en la parte superior e inserta un palito de madera. Después, ata ambos extremos con un cordón, estambre o hilo para coser y decora tu pared con tu diseño. Sin duda, esta es una de las ideas más sencillas pero llenas de estilo.

Cuadro minimalista DIY | Crédito: Imagen generada con IA

Sea cual sea el método que elijas, recuerda que tú eres quién le dará personalidad al resultado final, así que no tengas miedo de experimentar y dejar volar tu creatividad. Busca en el rincón de tu cajón y convierte materiales sencillos en hermosos cuadros para tu cuarto.