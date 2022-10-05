Julián revela el momento en que Yusef le comenzó a tener resentimiento.

Survivor México llegó a su fin y dejó como gran vencedor a Julián Huergo, quien jugó sus mejores cartas para llegar a la Gran Final donde se enfrentó a Nahomi y Kenta, al final, el público votó por su favorito y el gamer se llevó a casa los 2 millones de pesos.

Sin embargo, uno de los sobrevivientes que más han llamado la atención pese a no haber llegado a la final es Yusef Farah, quien para el gusto del público debió estar entre los finalistas del reality de supervivencia.

‘El León Libanés’ era uno de los sobrevivientes más fuertes y el rival a vencer, de ahí que Los Otros, Los Halcones y Los Jaguares decidieran deshacerse de él, por ello, llevaron a cabo lo impensado y orquestaron un malévolo plan que dejó a Farah sin la oportunidad de pelear por su permanencia.

Esto desató el malestar de Farah, quien evitó hacer algún comentario sobre la victoria de Julián Huergo, quien recientemente habló sobre la decadencia de Yusef en Survivor México.

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¿Cómo fue la decadencia de Yusef? En entrevista con el Heraldo Deportes, Julián reveló que la decadencia de Yusef Farah llegó en la primera Cabaña de Deliberación donde quien ganara en fuerzas al otro tendría una ventaja; sin embargo, ninguno quiso seguir las indicaciones y fue ahí donde cambiaron de tribu.

Huergo contó que, en aquella charla, Julián le ganó a Yuss, fue entonces que perdió la primera batalla contra el ahora campeón de Survivor México que lucía en desventaja.

El campeón de Survivor México también reveló que se siente orgulloso de que la gente lo quiera y añadió que para él es un honor ser un rival directo de Farah, ya que no es un atleta de alto rendimiento como lo es Yusef, por ello, es gratificante que ‘El León Libanés’ lo vea como un enemigo a vencer.

