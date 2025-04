Julio César Chávez denuncia asalto a mano armada

La inseguridad es un mal que aqueja a todo el mundo, incluso a personas del medio del espectáculo y del deporte. Recientemente el legendario boxeador mexicano, Julio César Chávez, vivió un asalto a mano armada.

¿Cómo ocurrieron los hechos? A través de un video compartido en redes sociales de Yolanda Andrade, el expugilista mexicano dio a conocer que, pese al susto que se llevó, se encuentra muy bien.

“Amigos, quiero informarles que me encuentro bien, gracias a Dios, gracias por preocuparse por mí. La verdad sí, me saltaron, me pusieron la pistola en la cabeza, me quitaron mi reloj, mi cadena. Bueno, pero eso es lo material, no importa, lo importante es que lo estoy platicando”, dijo el exboxeador mexicano.

¿Qué dijo el boxeador mexicano?

Julio César Chávez también aprovechó para enviarle un contundente mensaje a las autoridades. “Lo que sí les quiero decir a las autoridades, por favor, a todos los motociclistas los habían de parar, a todos, aunque vengan uno o dos, los habían de parar a todos, porque todos esos motociclistas son los que roban, son los que asaltan, son los que matan”.

“Por favor, autoridades, atiendan el llamado. A todas las motocicletas párenlas, por favor, párenlas, párenlas para que los esculquen, porque esos traen pistolas y son los que asaltan. Gracias”, sentenció.

¿Dónde ocurrieron los hechos?

Hasta el momento se desconocen dónde ocurrieron los hechos, así como si el excampeón mexicano ya puso su denuncia formal. Recordemos que no es la primera vez que sufre un robo a mano armada.

En el año 2019, Julio César Chávez también sufrió un asalto similar en la Ciudad de México, donde le robaron una cadena y un reloj conmemorativo bajo amenaza de arma de fuego.

