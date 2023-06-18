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FOTOS | Julio Preciado revela la millonaria cifra que cobra Peso Pluma por un concierto.

El cantante se pronunció en contra del tremendo éxito que han tenido los corridos tumbados en la actualidad. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

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