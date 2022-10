Julión Álvarez niega que “iban por él” en la balacera de Guadalajara.

¿Julión Álvarez estuvo en una balacera en una plaza de Guadalajara?

“Vienen por Julión Álvarez”, expresó una persona en un video que circuló ayer domingo, luego de saberse que un centro comercial en Zapopan fue el escenario de una balacera que sembró la sospecha de que el cantante era el blanco.

Para calmar los ánimos, el cantante compartió un video en sus redes sociales avisando a sus fanáticos que estaba bien, y que tal como lo tenía previsto, se presentaría en el palenque de la Feria de Pachuca, donde ya frente a la prensa, admitió que sí estvo en esa plaza comercial, pero que fue antes del ataque. Así lo contó él mismo.

“En la esquina de esa plaza hay un café y yo cité a dos personas que viajaron conmigo para el evento de este día. Entonces, yo llego y me parkeo en la plaza... yo después me voy al aeropuerto y me habla mi familia asustada. Bendito Dios yo ni siquiera un ruido escuché. La única que sí sufrió fue mi señora porque le llegó un video”, dijo.

Ante la pregunta de si es verdad que los maliantes iban por él o lo perseguían, él contestó “las autoridades van a decir qué pasó realmente. No existe temor o duda... bendio Dios no”.

Te puede interesar: ¿Laura Zapata se alegra de la golpiza a Alfredo Adame?

Julión Álvarez quiere empezar de cero

Por cierto que, Julión aún lucha por recuperar su visa americana, después de librarse de la investigación por presunto lavado de dinero, aunque no es solo para volver a trabajar en Estados Unidos, sino por una razón mucho más tierna: quiere darle el gusto a sus hijas de visitar un parque de diversiones.

“Mis hijas ven en la televisión los desfiles, me dicen que quieren ir. Ahorita esa es mi tarea, más allá del trabajo, quiero la visa de mi esposa y bebés para llevarlas”, contó.

También te puede interesar: Alfredo Adame asegura que podría perder el ojo tras golpiza.