Laura Zapata, quien ha vivido varios desencuentros con Alfredo Adame, reacciona a la golpiza que dos sujetos le dieron por involucrarse en una balacera que dejó a dos personas muertas a las afueras de su casa.

La actriz cree que en la vida todo se regresa y este es el caso de Adame: "¿Será cierto que quiso hacer algo bueno? Fue por metiche, pero yo creo que en la vida lo que haces se te gresa como un boomerang que te corta la cabeza".

Zapata asegura que el karma está llegando a la vida del conductor mexicano por sus anteriores riñas con otras mujeres.

"Él ha sido una persona muy atrevida que solamente se ha metido con mujeres: A golpear a las mujeres y a insultar a las mujeres, entonces tuvo agüita de su propio chocolate", dijo.

"Si sigue en ese plan puede perder hasta la vida porque es una persona que se mete en camisa de 11 varas y se puede encontrar a alguien más acá que él", continuó.

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Laura Zapata arremete contra Alfredo Adame

Laura Zapata también invita al polémico conductor a tratarse mentalmente, pues su vida está llena de polémica: "Necesita ir a terapia porque le ha ido muy mal. Su vida son puros escándalos".

La actriz recordó el conflicto que vivió con Adame hace algunos años en una obra de teatro, y fue porque no se aprendió sus diálogos y quería tener los mismos créditos que ella.

"Nunca se aprendió la obra de teatro, nunca se aprendió los textos, yo lo perseguía. En los teatros hay niveles, hasta en los perros hay razas", expresó la actriz, quien contó que Alfredo Adame quería beneficiarse de sus créditos en la mencioanda puesta en escena.

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