Alfredo Adame asegura que podría perder el ojo tras golpiza.

Luego de la brutal golpiza que recibió afuera de su casa, Alfredo Adame rompió el silencio para los medios de comunicación sobre la primera audiencia que tuvo.

El conductor mexicano exige justicia para que los detenidos no queden libres y paguen por lo sucedido: “Ojalá que los dejen adentro, que sigan su proceso adentro y que los condenen. Eso es lo que yo espero”, declaró a la prensa.

El presentador cuenta que tiene miedo por todo lo que podría pasarle si sus agresores quedan en libertad. Recordemos que se ha dicho una víctima colateral de lo sucedido, pues asegura que iba llegando a su casa cuando sucedió la trifulca.

“Tengo mucho miedo porque esos tipos viven a 300 metros de mi casa, es una banda de narcomenudistas que es muy conocida. Yo la verdad es que no les tenía miedo, pero la verdad es que ahora estoy en la zozobra de a ver cuando me tiran un balazo”, dijo.

Adame adelantó que presentó sus propias pruebas en la fiscalía, pero prefiere guardarse los detalles ante la carpeta de investigación abierta.

“Los periciales valorarán las pruebas que yo presenté posteriormente, pero lo primero es dejarlos adentro”, contó.

¿Alfredo Adame podría perder el ojo tras golpiza?

Alfredo Adame sufrió cuatro fracturas faciles tras la golpiza, aunque el actor considera que podría perder el ojo luego de la trifulca que lo dejó moreteado y lagrimeando sangre.

“Existe la posible pérdida de un ojo. Yo no sé si esté desprendida mi retina o no. Si no se desinflama el nervio óptico, todo puede salir mal y puedo perder el ojo. Ahorita veo un 3%, veo sombras nada más. De entrada calculan que puede ser un 30% de pérdida de la visión”, dijo el conductor a la prensa.

