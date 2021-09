Julión Álvarez pide a Christian Nodal que no se case... ¿con Belinda?

Una de las noticias que más revuelo causó en las últimas semanas, fue el compromiso entre Belinda y Christian Nodal, pues desde el momento que se supo, esta fue bien recibida en su mayoría por sus admiradores, medios de comunicación y celebridades; sin embargo, hay alguien que no está de acuerdo en que la pareja de artistas llegue al altar.

Se trata de otro cantante de regional mexicano, Julión Álvarez, quien durante una entrevista con el programa de espectáculos Suelta la sopa lanzó una fuerte recomendación al intérprete.

Y es que, el cantante chiapaneco, le pidió a su colega que no se casará con la también actriz, ya que considera que es muy joven para contraer matrimonio.

Yo digo que está muy chavalino. 21 años tiene, ¿verdad? Está jovencito. No te cases, loco

A fin de evitar malas interpretaciones, Julión aclaró que su petición no es porque Belinda sea su pareja, sino porque piensa que debe aprovechar su juventud.

No tengo nada en contra de Belinda, nada nada, (lo digo) por lo jovencito que está

La amistad de los cantantes

Por otra parte, Julión Álvarez confesó que a él no le molesta que Christian no hable sobre su amistad, pues comprende la razón por la que no lo hace.

El chaval ahora trae éxito internacional, o sea, hay tanto qué presumir, qué se va a estar acordando de Julión, él tiene que disfrutar lo que le corresponde, y disfrutar todo eso que está viviendo y bien hecho, porque mañana, pasado, no se sabe

Recordemos que el intérprete fue el padrino de Christian Nodal en el lanzamiento de su álbum Me dejé llevar, mismo con el que el sonorense recibió un disco de diamante por las altas ventas en México y Centroamérica.