Julión Álvarez responde tras ser exhibido pasado de copas.

Mucho se ha hablado sobre los cantantes de regional mexicano que suelen beber en sus presentaciones y hacer desfiguros, incluso han criticado a Eduin Caz y a los integrantes de Grupo Firme, pero no son los únicos que se han pasado de copas arriba de un escenario pues recientemente hizo lo propio Julión Álvarez.

¡Estuvimos en el partido de béisbol de las estrellas!

El cantante de regional mexicano recientemente se presentó en un Palenque de Querétaro en estado inconveniente, tanto así que le costaba estar de pie y obviamente interpretar sus mejores temas, por lo que las redes sociales arremetieron contra él.

Te puede interesar: FOTOS | Julión Álvarez le hace segunda a Eduin Caz y ofrece concierto en estado de ebriedad.

En un video que se hizo viral se puede ver a Julión Álvarez pasado de copas, por lo que muchos internautas aseguraron que el cantante le faltó al respeto a su público que pagó para verlo y él se presentó en estado de ebriedad.

Incluso, hubo quienes consideraron que tras el escándalo que vivió en el pasado con la justicia estadounidense, lo menos que podía hacer era volver a causar controversia, pero ahora con el alcohol.

¿Qué dijo Julión Álvarez? Después de lo sucedido, Julión compartió en su cuenta de Instagram un comunicado en donde se disculpó con todo el público que asistió al Palenque de Querétaro y que desafortunadamente no pudo disfrutar al máximo de su show.

El cantante explicó que, tras dar tres presentaciones con lleno total, recibió la sorpresiva visita de Ricardo Álvarez y el Traviezoz de la Zierra, quienes le cantaron la canción que le compusieron debido a la situación que vivió con la justicia estadounidense.

También te puede interesar: VIDEO: Captan a Julión Álvarez pasado de copas en palenque.

“Les comparto... me la cantan, me ganó el sentimiento. Días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar... (no se logró). No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sinvergüenza”, escribió Álvarez.

“Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y sé que no a todos les parece y respeto y acepto la crítica”, añadió el intérprete de “Me vas a extrañar”, “Tu postura” y “La Casita”, entre otras.