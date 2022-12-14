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FOTOS | Julión Álvarez le hace segunda a Eduin Caz y ofrece concierto en estado de ebriedad.

El cantante de Regional Mexicano no se arrepiente de haberse presentado con sus copitas de más ante su público.

Por: TV Azteca

Julión Álvarez con saco a rallas..jpg
Julión Álvarez con gafas..jpg
Julión Álvarez con saco gris..jpg
Julión Álvarez con fondo azul..jpg
Julión Álvarez con el celular..jpg
Julión Álvarez con camisa blanca..jpg
Julión Álvarez cantando..jpg
Julión Álvarez al triple..jpg
Julión Álvarez con sombrero de paja..jpg
Julión Álvarez con sombrero negro..jpg
Julión Álvarez en su avión..jpg
Julión Álvarez en concierto..jpg
Julión Álvarez de joven..jpg
Julión Álvarez en acción..jpg
Julión Álvarez con su niña..jpg
Julión (3).jpg
Julión (4).jpg
Julión (2).jpg
Julión (5).jpg
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Eduin Caz
Eduin Caz
Eduin Caz
Eduin Caz
Eduin Caz le fue infiel a su esposa Anahy.
Eduin Caz..jpg
Eduin Caz
Eduin Caz Premios.jpg
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Eduin Caz
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Eduin Caz
Eduin Caz le fue infiel a su esposa Anahy.
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Eduin Caz
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