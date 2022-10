Así opina Julión Álvarez sobre las borracheras de Eduin Caz de Grupo Firme.

Julión Álvarez pudo conquistar a todos durante las Fiestas de Octubre.

Con cuatro presentaciones en el palenque y una más en el foro principal, Julión Álvarez está listo para convertirse en el nuevo rey de las Fiestas de Octubre, sumando un título más al de El Rey de la Taquilla.

Julión abarrotó el palenque viernes y sábado, fiel a su costumbre, recibió a la prensa para responder todos los cuestionamientos, entre ellos, reveló el motivo por el que dejó el alcohol.

“Tengo 10 semanas que no tomo. No estoy tan viejo, tengo 39 años, 20 desvelándome y 18 tomando... ha sido una vida demasiado a la carrera, por salud decidimos bajarle tantito. Me desinché poquito”, declaró el mexicano en su encuentro con la prensa.

Luego de salir de la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Julión Álvarez no descarta volver a presentarse en el extranjero. El cantante confirmó que después de una larga ausencia de casi 6 años, volverá a presentarse en Estados Unidos en el 2023.

“Fuimos a tramitar los pasaportes de mis niñas y a renovar los de nosotros. Esperamos pronto poder pisar Estados Unidos, si Dios quiere, irle a cantar a los paisanos”, contó.

Julión Álvarez manda mensaje a Eduin Caz

Julión Álvarez también rompió el silencio sobre su colega Eduin Caz, quien en anteriores ocasiones ha llegado hasta el hospital por problemas con el alcohol.

Recordemos que el vocalista de Grupo Firme padece de una hernia hiatal, además de ser captado dormido en pleno escenario por culpa de las bebidas alcoholicas.

“Desgraciadamente, a veces uno no lo sabe controlar, y te vas recio de la emoción, adrenalina, gusto, festejo. Te gana y el alcohol es traicionero”, mencionó Julión sobre el gusto de Eduin Caz por el alcohol.

