“Ellos no estaban trabajando": Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta sobre actores fallecidos.

Osvaldo Benavides y Ludwika Paleta arribaron este domingo a la Ciudad de México provenientes de Huatulco y hablaron sobre el trágico deceso de los actores Marco Antonio Curiel Pérez y Luis Manuel Gutiérrez Saldaña, cuyo cuerpo seguía desaparecido, luego de haberse ahogado el pasado miércoles en la playa Majaual, a la que según se afirma se metieron a nadar en su día libre y fueron arrastrados por el fuerte oleaje.

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Ambos participaron como extras en la cinta ‘Noche de Bodas’, que se filmaba en esa locación del Estado de Oaxaca.

Ellos no estaban trabajando, el seguro cubre el trabajo, es hasta donde entiendo, no estoy seguro, no soy un especialista en el tema; nosotros que somos sus compañeros de verdad hemos hecho lo que está a nuestro alcance para apoyar a los familiares

Triste, obviamente es un momento muy agridulce, porque terminamos una película lindísima que tenemos muchísimos años planeando y con una noticia muy lamentable de un accidente que fue trágico para dos personas cercanas a la producción. A pesar de que el accidente sucedió fuera de las grabaciones, nos vino a mover el piso a todos

Osvaldo Benavides desconoce por qué no se informó de la desaparición del actor.

Osvaldo dijo desconocer por qué a la esposa de Luis Manuel Gutiérrez Saldaña, le avisaron de la desaparición de su esposo casi dos días después de que ocurrió la tragedia.

Nosotros también nos enteramos eventualmente, te digo, fue muy triste, fueron compañeros con los que convivimos seis semanas. Yo quisiera, sobre todo, respetar el dolor de la familia; hay cosas que no sé, hay cosas que no estoy enterado y hay cosas de la investigación que desconozco también

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Mientras tanto, el sábado pasado los restos de Marco Antonio Curiel Pérez, fueron velados en el panteón Jardín Guadalupano de Ecatepec, donde su hijo Miguel Curiel, admitió estar consternado por el trágico suceso.

