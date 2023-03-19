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FOTOS | Kalimba es acusado nuevamente de abuso sexual, ¡esto dijo al respecto!

Luego de que Kalimba fuera acusado nuevamente de abuso sexual, a través de sus redes sociales negó la acusación y alista acciones legales.

Por: TV Azteca

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