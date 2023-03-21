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FOTOS | Kalimba llora en pleno escenario luego de ser acusado de abuso sexual.

En pleno concierto de OV7, Kalimba rompió en llanto. Aunque no mencionó la reciente acusación de Melissa Galindo, el mensaje estaba implícito. Te contamos.

Por: TV Azteca

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