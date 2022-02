Kalimba rompe el silencio y responde a las acusaciones de su exesposa.

EXCLUSIVA. Kalimba se defiende por las acusaciones de su ex-esposa.

Fue en septiembre del año pasado cuando Athenas Escudero, expareja de Kalimba y madre de su pequeño hijo Mikha, señaló al cantante no solo de no cumplir con sus obligaciones económicas para con el menor, sino de no haber buscado una convivencia con él por un largo tiempo. Este día, Kalimba se defiende.

Yo nunca vi un video de ella, jamás vi esa acusación, me dijeron que existe; yo hablo con ella, de hecho, estuve con mi hijo el fin de semana pasado, me lo prestó ella misma, me lo llevé a Querétaro, ahí están los videos en mis redes, ahí están las fotos

Te puede interesar: Kalimba habla sobre su próxima participación en el espectáculo ‘Sie7e’.

Entonces eso que está diciendo, para mí es mentira porque me dijeron: ‘Es que la mamá dice’, díganme dónde porque yo no lo vi. Si alguien tiene un video, una declaración, algo de Athenas, adelante, muéstramelo y con gusto, se me hace muy difícil porque Athenas y yo hablamos constantemente

Kalimba aseguró que va a defender su imagen profesional

El cantante, además, refrendó que no permitirá que su imagen sea dañada por nada, ni nadie, luego de que hace unos días él mismo negará su participación en un show donde fue anunciado en Matamoros, Tamaulipas.

Desgraciadamente en todas las industrias, en todos los rubros, hay fraudes. Desgraciadamente hay muchas personas que venden un producto que no les pertenece. Nosotros los artistas también somos un producto en venta y a veces personas que no son dueñas de ese producto, lo ofrecen en lugares que no lo tienen y lo peor es que los fans dicen: '¡Ay, qué grosero no vino!’ '¡Ay, nos canceló!’ Y el artista ni enterado estaba

En este caso, yo sí estaba enterado, pero tuvimos que dar por cancelada la fecha porque las personas no cumplieron con el contrato, no cumplieron con las fechas. Quiero dejarlo claro, porque ya estoy cansado de que se manche mi nombre y el nombre de esta industria, a través de gente que no lo hace bien

También te puede interesar: Surge nueva demanda que pone en riesgo a la familia de Jenni Rivera.

Por lo pronto, Kalimba se concentra en el próximo estreno de José el soñador este 10 de febrero en el Centro Cultural Teatro 1 de la Ciudad de México.