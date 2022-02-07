Surge nueva demanda que pone en riesgo a la familia de Jenni Rivera.

Desde que Jacqie Rivera tomó las riendas como albacea del legado de su madre Jenni Rivera, los reclamos legales que estaban pendientes han empezado a emerger, entre estos una demanda que la familia del peinador Jorge Armando Sánchez, mejor conocido como Gigi Sánchez, promovió desde hace varios años para ser indemnizado, luego de que este perdiera la vida en el fatídico avionazo del 9 de diciembre de 2012.

El abogado de la familia de Gigi Sánchez exige justicia para el maquillista que murió en el accidente junto a La Diva de la Banda.

Hubo una demanda en Estados Unidos contra la empresa de aviación, de nombre Starwood y se ganó una demanda por 10 millones de dólares, pero Starwood no respondió porque se desapareció

Lo cierto es que a esta persona, a la que yo represento, a quien se le apodaba Gigi, era el peinador, maquillista, acompañante personal y asistente de Jenni Rivera, pues trabajaba para ella

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Planean demanda grupal contra la familia Rivera

El abogado, relacionado al caso de Gigi Sánchez, confesó a Ventaneando los avances de la demanda contra la familia de La Diva de la Banda.

Nadie pudo cobrar ningún dinero y entonces decidimos nosotros hacer una demanda por reparación moral. Bajo la anterior administración, nadie nos hizo eco y nadie nos hizo caso; tuvimos que continuar con esta serie de acciones legales

Ahora que ya cambió la administración, que la tiene Jacqie, quiero ver de qué están hechos porque se perdió una vida humana

Incluso, podría armarse una demanda grupal con los familiares de las otras personas que también perdieron la vida en el accidente, entre ellos; Arturo Rivera, su publirrelacionista; los pilotos Miguel Ángel Soto y Alessandro Torres; el abogado Mario Macías Pacheco y el maquillista Jacob Yebale.

Están como muy desmoralizados. Con esto que hemos venido haciendo, ya se han acercado varias personas y muy probablemente se haga un frente común

Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esto suceda por la vía judicial, la amigable composición, por la negociación o por la mediación

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