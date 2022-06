Kalimba reacciona a las vacaciones Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

Se llevó a cabo el estreno de una famosa película animada el pasado fin de semana, donde Kalimba reaccionó a los rumores de la supuesta boda de Carlos Rivera y nuestra querida Cynthia Rodríguez.

"Él no me lo ha dicho personalmente, y como yo ya me acostumbré a no dejarme llevar por las noticias escritas, hasta que lo reciba de él y de una persona cercana, lo felicitaré. Hasta que él lo diga, yo no tengo por qué felicitar a nadie”, dijo el intérprete de Tocando Fondo a la prensa mexicana.

Y es que, Kalimba y Carlos Rivera hicieron una buena amistad durante la puesta en escena José, El Soñador, donde el intérprete de Otras Vidas y Regrésame Mi Corazón protagonizó el papel principal.

Luego de su participación como ‘José' en la mencionada puesta en escena, Carlos Rivera organizó unas merecidas vacaciones junto a Cynthia Rodríguez.

Visitaron varios destinos de Europa, pero su corazón se quedó en Roma donde tuvieron la oportunidad de conocer al Papa Francisco.

Cynthia Rodríguez luce fenomenal en Europa

A finales de mayo de este año, nuestra querida Cynthia Rodríguez anunció en VLA el inicio de sus vacaciones fuera de México.

“Después de 17 años en esta empresa, estoy agradecida porque me dejaron tomar unas vacaciones largas, las que nunca he tomado durante esta carrera. Me voy a relajar un tiempo, me voy de viaje un ratito, a disfrutar de mi relación y de mi vida para regresar recargada”, dijo nuestra presentadora.

Desde el inicio de sus vacaciones, nuestra querida presentadora no ha dejado de cautivar a todos con sus atuendos más glamurosos y su colección de bikinis más espectacular. La coahuilense ha prometido que regresará “recargada” a VLA para seguir conduciendo como una profesional.

