Kalimba no estaba enterado sobre los planes de la serie de OV7.

Kalimba no estaba enterado de que se haría una serie de OV7.

Kalimba reacciona a la confirmación que Mariana Ochoa lanzó hace unos días, en el sentido en que la bioserie de OV7, empezará a rodarse en breve, bajo la producción de la empresa que encabeza Eva Longoria y su marido Pepe Bastón.

La noticia es que él ni enterado estaba y aquí su reclamo.

“Que Dios los bendiga, será una gran serie. Ya me mandarán mis regalías. Mi punto de vista es que primero me deberían de avisar a mí porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no. Yo no sabía que se iba a hacer la serie”, expresó.

Me tendrían que enseñar el libreto y qué tipo de serie va a ser. A ninguno de los OV7 le interesa una serie de chismes o dramática. Siempre ha sido un grupo triunfante. Definitivamente no siempre hemos estado bien, porque somos una familia y las familias no siempre estamos bien….

Kalimba considera que todos los integrantes de OV7 tienen una excelente relación amistosa.

“Te puedo decir que solo el 10% hemos tenido roces, el otro 90% ha sido gozo, amor, alegría, trabajo, disciplina, gusto y todas las cosas buenas que pueda sentir arriba y abajo del escenario”, subrayó.

Kalimba quiere leer el libreto y ser tomado en cuenta, antes de que se lleve a cabo una serie sobre la banda pop.

Yo no me meto en esos líos. Eva Longoria no tiene nada que ver conmigo, mis compañeros sí. Mis compañeros y yo la llevamos espectacular, siempre hemos sido muy leales y muy honestos. Estoy seguro que eso no pasará

Te puede interesar: Revelan cómo fue el distanciamiento entre Sergio Gallego y ‘El Doc’.

Kalimba rompe el silencio sobre sus tormentosas acusaciones por abuso sexual

A once años de haber enfrentado una situación carcelaria, Kalimba asegura que es un tema que desea olvidar.

Mi reflexión es que once años después, ya no lo piensas. Es como si alguien se divorcio hace 11 años, ya se volvió a casar hasta tres veces. Mi vida cada año es un año diferente, un disco diferente y una carrera diferente. El suceso lo viví en un año donde tal vez tuve secuelas, pero ya ni me acordaba

En otros temas, reveló no estar dispuesto a aplicarse la vacuna anti Covid-19.

Yo no me vacuné. No tengo ninguna razón, nada político, ni específico. No está en mí vacunarme

También te puede interesar: Alex Ibarra rompe el silencio sobre su ruptura con Mar Milla.