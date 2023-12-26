Kalimba revela que sus hijos no quieren seguir sus pasos en la música

Aunque Mikha y Aitana, de 6 y 15 años respectivamente, han heredado su talento y carisma para el escenario, Kalimba revela que sus dos hijos no desean seguir, por lo menos hasta el momento, sus pasos arriba del escenario.

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Los hijos de Kalimba no quieren una carrera artística como su padre

¿Qué dijo Kalimba?

Durante un breve encuentro con los medios, entre ellos Ventaneando, Kalimba declaró que “la verdad es que no, Mikha, es muy gracioso porque ama la obra pero no le gusta subirse al escenario y mi hija quiere producir, ella quiere ser productora musical, entonces está muy clavada más en la parte de producir”.

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“(Aitana) Ama el hip-hop, ama la música negra, anglo principalmente, entre otras cosas y yo creo que quiere producir más hacia allá. Es lo que quiere ahorita, tiene 15 años, ya lo platicamos, vamos a empezar a llevarla hacia allá, pero también hay que entender que tiene que hacer varias cosas”, agregó el exintegrante de OV7.

¿Cómo apoya Kalimba a sus hijos? Como el padre comprometido y presente que siempre ha sido, Kalimba comparte de qué manera apoya a su hija Aitana para decidir su futuro.

“Ahorita, a los 15 pues dejándola que sueñe, dejándola que (decida) lo que quiera estudiar que es hacia donde la vamos a llevar, ya tuvimos una plática para ver a qué preparatoria va a entrar y qué va a estudiar, además de la música y poder continuar, así la apoyo, dejándola que sueñe y diciéndole que ella puede ser lo que desee, siempre y cuando sea disciplinada, siempre y cuando sea profesional y siempre y cuando se tome las cosas en serio”.

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“Tienen 6 y 15, ahorita hay que dejarlos fluir, hay que dejarlos soñar, hay que dejarlos crecer y, ya pronto a Aitana hay que empezar a apretarle un poquito las tuercas para que se convierta en un adulto responsable y a Mikha todavía le falta mucho, Mikha que juegue”, finalizó el intérprete de “Se te olvidó”, “Tocando fondo”, “No me quiero enamorar”, entre muchas otras.