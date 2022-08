Karely Ruiz: ¿A cuánto asciende su fortuna y cuál es su nivel de estudios?

Karely Ruiz se convirtió en una de las creadoras de contenido más populares del momento, acumulando millones de seguidores en cada red social que abre.

La regiomontana acumula 6.7 millones de seguidores en Instagram, 949 mil en Facebook y miles más en su cuenta de OnlyFans, plataforma donde ha triunfado en los últimos años.

Karely comenzó su carrera artística como edecán y bailarina en diferentes programas de televisión, y ante su rotundo éxito, tuvo que abandonar la carrera técnica de enfermería.

En una entrevista que ofreció para el programa La Saga, Karely Ruiz confesó que genera ingresos de todas sus redes sociales, pero más de su cuenta de OnlyFans.

“Me va bien. Ya tengo dos años en Only. Es como un Instagram, subes fotos, la gente se suscribe y paga una suscripción, que cobro 16 dólares. Los más caro que cobran son 32 o 35 dólares. Yo cobraba 30, pero como que mucha gente le piensa para pagar más dinero. (Ahora es) menos lana (por suscripción), pero más gente”, explicó Karely Ruiz.

Al principio de su carrera, la influencer cobraba 621 pesos mexicanos por la suscripción a su cuenta, pero decidió bajar el costo a 332 pesos porque le parecía una cantidad elevada.

"(Gano dinero) de Only, de eventos, de Instagram, de todo, pero mi fuerte es Only”, declaró.

Karely Ruiz acumula millones de seguidores

Karely Ruiz no siempre tuvo una vida llena de lujos, pues en julio de este año regresó al puesto donde vendía dulces para ganarse la vida.

“Vine a recordar viejos tiempos y me siento muy orgullosa de lo que he lograd, nunca se me va olvidar de dónde vengo. Me acuerdo cuando yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo”, escribió Karely a sus millones de seguidores de las redes sociales.

