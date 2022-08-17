¿Karely Ruiz está embarazada? Esto se sabe de la famosa influencer.

Karely Ruiz se ha posicionado como la modelo del momento gracias a su carisma y belleza, así como por las acciones altruistas que realiza; sin embargo, una famosa vidente lanzó una predicción sobre la estrella de las redes sociales.

De acuerdo con la famosa pitonisa, Karely Ruiz estaría embarazada y a la espera de su primer hijo junto a su actual pareja, el bailarín Pablo Cantú, quien se volvió la envidia de muchos y con quien ya tiene varios meses saliendo.

“Karely Ruiz está embarazada… Veo que ya está embarazada Karely Ruiz, que bueno, está en edad de merecer… Que venga con todas las bendiciones”, dijo la vidente.

La guapa modelo de OnlyFans ha acaparado los reflectores en los últimos meses y constantemente la rompe en redes sociales con sus impactantes fotografías. Tan solo en Instagram, Karely Ruiz cuenta con más de 6 millones de seguidores, mientras que en TikTok ya suma más de 2.1 millones de followers.

Hasta ahora, la modelo de OnlyFans no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, se ha dejado ver más enamorada que nunca de su novio Pablo, quien es un bailarín y fotógrafo de 23 años, originario de Monterrey.

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“Si no está embarazada, le faltan cinco minutos. Pero yo veo que ya está embarazada. Ya se está embarazando, y pues qué bueno… Yo creo que ya guardó mucho dinero porque en Only Fans ganaba mucho”, añadió la vidente.

¿Pablo no es buen novio? De acuerdo con un video que circula en redes sociales, Pablo Cantú sería quien llevaría las riendas de la relación y estaría manipulando a la guapa modelo.

En TikTok, el psicólogo Adrián Salama reveló hace días que lo que hace Pablo se conoce como “grooming”, en referencia al video donde aparece la joven pareja y donde él constantemente le acaricia el cabello como si tuviera el poder sobre ella.

“Es muy interesante este tipo de relaciones. No está mal y no está bien. Simplemente está demostrando que el control y el poder lo tiene él”, declaró el experto.