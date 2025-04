Karely Ruiz explota por críticas a su cuerpo tras convertirse en mamá

Karely Ruiz es una de las modelos y creadoras de contenido más hermosas y controvertidas del momento; sin embargo, también ha sido blanco de críticas luego de convertirse en madre, pues su cuerpo sufrió algunos cambios.

Muchas han sido las críticas y comentarios negativos que ha recibido Karely Ruiz debido a su notorio cambio físico tras el nacimiento de su pequeña Madisson, por ello, la influencer regiomontana no se quedó callada y así reaccionó.

Te puede interesar: Critican a Karely Ruiz por su busto y responde ¡regalando una cirugía a sus fans!

Programa del 27 de noviembre del 2022 | Tiros y castigos de la muerte. [VIDEO] Karely Ruíz, Rafa Mercadante, Chispa Velarde y Gloria Aura participaron en un divertido juego. Además, los mejores y más incómodos momentos del Exatlón.

¿Qué dijo Karely Ruiz? La exconductora de televisión les pidió a sus seguidores que la dejen en paz, pues ella decidió alimentar a su hija Madisson de forma natural. La creadora de contenidos lamentó que algunas personas se burlen, sobre todo de su busto, ya que perdió firmeza.

Karely explicó que continúa en proceso de lactancia, lo que ha provocado cambios en su busto, situación que algunos usuarios de redes sociales no han dejado de señalar. La modelo lamentó que tanto hombres como mujeres han criticado su cuerpo.

“Muchas mujeres y hombres me dicen que mis bubis están casi en el suelo, ¿por qué será? O sea, yo ni me meto con nadie, lo único que hago es ayudar a la gente, a los perritos y todo… me dicen cosas, me tiran hate, ¿yo qué les hago? Aparte estoy lactando, o sea, obviamente es súper obvio que van a caer, ¿por qué la gente no entiende?”, dijo la creadora de contenido.

Te puede interesar: Karely Ruiz anuncia que está embarazada con tierna FOTO

Además de eso, Karely Ruiz compartió otra imagen en Instagram en donde dejó en claro que ella jamás ha criticado a otras mujeres y que, por el contrario, les ha regalado liposucciones y demás procedimientos a sus fans para que se sientan hermosas y seguras.

¿Qué edad tiene Madisson?

Después del trago amargo que pasó, la modelo se dio a la tarea de presumir a su pequeña hija Madisson, quien cumplió 2 meses de edad este 2 de abril, compartiendo una fotografía en la que se ve cómo ha crecido la pequeña. También se alcanzan a ver los regalos que ha recibido.