Así recompensará Karely Ruiz a quien se tatúe su rostro

Karely Ruiz ha vuelto a las andadas y una vez más ha acaparado los reflectores, ya que recientemente se dio a conocer que está dispuesta a pagarle a la persona que se tatúe su rostro en alguna parte del cuerpo, ¿lo harías?

¿Karely Ruiz tuvo un encuentro con un fan?

Hablando de tatuajes, hace unos días les dimos a conocer que la modelo y creadora de contenido tuvo un encuentro íntimo con un fanático que se tatuó su rostro. El video generó una gran polémica en redes sociales donde le tiraron con todo.

Programa del 27 de noviembre del 2022 | Tiros y castigos de la muerte. [VIDEO] Karely Ruíz, Rafa Mercadante, Chispa Velarde y Gloria Aura participaron en un divertido juego. Además, los mejores y más incómodos momentos del Exatlón.

En el video, se muestra a Karely Ruiz en una situación íntima con un nombre que aparentemente es seguidor suyo y que anteriormente se había tatuado el rostro de la modelo en su brazo y que se especula ha gastado grandes sumas de dinero en el canal de la influencer.

Te puede interesar: Karely Ruiz graba video con fan que se tatuó su rostro

El tatuaje en cuestión muestra a Karely con cabello azul y en un pose bastante sugestiva. El fanático decidió inmortalizar la imagen de la modelo de OnlyFans en su antebrazo derecho y a todo color.

¿Qué opinaron las redes? Este hecho no fue buen visto por sus fans y no tan fans, pues muchos la criticaron severamente y pusieron en duda su ética al permitir que la relación con sus fanáticos trascendiera de lo virtual a lo presencial. Además de que tanto ella como el joven no usaron protección durante su encuentro.

¿Cuánto pagará Karely Ruiz por tatuarse su rostro?

Es muy probable que después de lo sucedido con su fan muchos deseen tatuarse el rostro de Karely Ruiz, ya que la recompensa no fue nada despreciable y muchos quisieran haber estado en los zapatos del afortunado.

También te puede interesar: ¿Se arrepintió de estar con Santa Fe Klan? Karely Ruiz rompe el silencio.

En ese sentido, Karely Ruiz anunció que pagará una fuerte suma de dinero a cualquier seguidor o persona que se tatúe su cara. A través de su cuenta de Facebook, la influencer indicó que recompensará a la persona que se haga un tatuaje de su rostro en el cuerpo, aunque no reveló cuáles serán las condiciones para cobrar el premio.

“Ya dije la persona que se tatúe mi cara le regalo 200 mil pesos”, escribió Karely Ruiz en su cuanta de Facebook donde de inmediato se hizo viral. Como era de esperarse, la publicación desató infinidad de comentarios.

“Todo sea por iniciar mi negocio yoooo”, “ En serio, entonces me tatúo tu hermosa cara, me hace falta una remodelación en mi tienda que tengo y me serviría mucho ese dinero”, “Caray, estaría muy bien ya que no tengo ningún tatuaje y aparte podría iniciar un negocio que tengo parado desde hace tiempo, jalo”, “No necesito tu dinero, necesito tu amor, para mí nada más bebé”, “A dónde hay que firmar o qué”, “Pues dáselos a mi esposo”, fueron algunos de los comentarios.

Te puede interesar: FOTOS | Karely Ruiz ya quiere ser mamá: “a ver quien se ofrece”, dijo la influencer