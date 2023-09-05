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FOTOS | Karely Ruiz ya quiere ser mamá: "a ver quien se ofrece", dijo la influencer

La modelo e influencer Karely Ruiz, ya quiere ser mamá. Considera que ya vivió lo que tenía que vivir antes de entrar a la maternidad. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Karely selfie (2).jpg
Karely toalla.jpg
Karely tatuaje.jpg
Karely perrito.jpg
Karely selfie.jpg
Karely coche.jpg
Karely con falda.jpg
Karely espejo.jpg
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Karely en la playa.jpg
Karely camioneta.jpg
Karely cabello corto.jpg
Karely coche nuevo.jpg
Karely bikini azul.jpg
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