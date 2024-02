Karely Ruiz graba video con fan que se tatuó su rostro

Karely Ruiz, una de las modelos mejor cotizadas dentro del mundo del OnlyFans, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán porque se filtró un supuesto video íntimo de la creadora de contenido con un fanático suyo que se tatuó su rostro.

Este video ha generado una gran polémica en redes sociales donde los internautas han mostrado su descontento; sin embargo, muchos otros se preguntan si este material audiovisual es real o es falso.

¿Cómo es el supuesto video de Karely Ruiz?

En el video, se muestra a Karely Ruiz en una situación íntima con un nombre que aparentemente es seguidor suyo y que anteriormente se había tatuado el rostro de la modelo en su brazo y que se especula ha gastado grandes sumas de dinero en el canal de la influencer.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Como mencionamos en un principio, este video ha causado gran controversia sobre la relación entre influencers y sus fans. Algunos pusieron en duda la ética de Karely Ruiz al permitir que la interacción con sus fans trascienda lo virtual y se concrete a encuentros personales.

Pero eso no es todo, la modelo también fue severamente criticada porque tanto ella como el joven en cuestión no utilizaron protección durante su encuentro, por lo que pueden contraer Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

¿Qué son las ITS?

Las ITS son las siglas de “Infecciones de Transmisión Sexual”. También son conocidas como enfermedades de transmisión sexual (ETS). Son infecciones causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos que se transmiten principalmente a través del contacto sexual (vaginal, anal u oral) con una persona infectada.

